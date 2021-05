Finale Berrettini-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini e Alexander Zverev si affrontano nella Finale nel Masters 1000 di Madrid 2021. Il romano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, regalandosi la prima Finale ‘Mille’ della carriera, la seconda per l’Italia dopo quella di Jannik Sinner a Miami. Dall’altra parte della rete c’è colui che ha già vinto il torneo madrileno, vincitore in semiFinale su Dominic Thiem. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa che vale il titolo va in scena nella giornata odierna, domenica 9 maggio, alle ore 18:30. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport, che detiene i diritti del torneo e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Matteoe Alexandersi affrontano nellaneldi. Il romano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, regalandosi la prima‘Mille’ della carriera, la seconda per l’Italia dopo quella di Jannik Sinner a Miami. Dall’altra parte della rete c’è colui che ha già vinto il torneo madrileno, vincitore in semisu Dominic Thiem. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa che vale il titolo va in scena nella giornata odierna, domenica 9 maggio, alle ore 18:30. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport, che detiene i diritti del torneo e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio ...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - FBiasin : #Berrettini conquista una meritatissima finale a #Madrid. Uno degli sport più belli del mondo sta diventando pare… - Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - roberto76762456 : RT @DarioPuppo: Come è giusto dare grande risalto alla maglia rosa di Ganna, avrebbe meritato più spazio nelle prime pagine dei quotidiani… - SkySport : ??? #Berrettini in finale: 'Ho tanta fiducia, voglio vincere' ? ?? Atp Masters 1000 Madrid ?? BERRETTINI-ZVEREV: LA FI… -