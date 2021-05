FIFA 21: Disponibili le SBC Icon Prime Moments di Cantona, Desailly e Raul (Di domenica 9 maggio 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le carte Icon Prime Moments di Eric Cantona, Marcel Desailly e Raul per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC Icon. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattare Icon specifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle tre Icon che potete riscattare completando le SBC da poco rilasciate: Eric Cantona Marcel Desailly Raúl González ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 9 maggio 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le cartedi Eric, Marcelper la modalità21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle treche potete riscattare completando le SBC da poco rilasciate: EricMarcelRaúl González ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Disponibili le SBC #Icon Prime Moments di Cantona, Desailly e Raul - Stoupwhiff : Arriva il comunicato ufficiale da parte di EA Sports: da lunedì in FIFA 21 Ultinate Team ritorneranno gli Icon Swap… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #MOTM – Disponibili le nuove carte Uomo Partita del 8 Maggio - infoitscienza : FIFA 21 e Outlast 2 disponibili su Xbox Game Pass Ultimate - fifautita : Full team and 2x player objective available ?? -