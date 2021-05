Festa mamma: Tajani, 'colonna portante della famiglia' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La mamma è la colonna portante delle famiglie. Difenderemo sempre il suo ruolo all'interno della società. Auguri a tutte le mamme e una preghiera a quelle che ci guardano e proteggono da lassù". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Laè ladelle famiglie. Difenderemo sempre il suo ruolo all'internosocietà. Auguri a tutte le mamme e una preghiera a quelle che ci guardano e proteggono da lassù". Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore di Forza Italia.

Advertising

Inter : ?? | OGGI Buona festa della mamma ???? #ForzaInter #IMInter - lorenzojova : Buona festa della mamma! #ciaomamma - EzioGreggio : Mamma Luciana sempre nei miei pensieri,nel cuore e nei sogni. Il tuo sorriso,l’ironia ancor oggi mi accompagnano.Og… - partigianovegan : RT @AE_Italia: L’amore di una mamma per i suoi piccoli non conosce differenze di specie. In occasione della loro festa un augurio a tutte,… - Atipici : Ya gotta love your momma???? ? «Conosco mia madre da quando avevo 0 anni. È una tipa forte» ? Kanye West - “Raising… -