Festa mamma | Ruffino Cambiamo | ' usare Recovery per più occupazione femminile'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "In questo speciale e particolare giorno di Festa il pensiero va a tutte le donne, sposate o single, che con grande sacrificio portano avanti contemporaneamente la famiglia e il lavoro. Dopo i dati disastrosi sull'occupazione nel 2020 la speranza è che con i fondi che arriveranno del Recovery plan il Governo possa attivare nuove politiche per aumentare l'occupazione femminile e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo afferma la deputata di Cambiamo! Daniela Ruffino. "Nel ventunesimo secolo, il dramma significativo come quello accaduto a Prato dove la giovane mamma Luana D'Orazio ha perso la vita in fabbrica lasciando un bimbo di pochi anni, non devono piu' ripetersi", conclude.

Ultime Notizie dalla rete : Festa mamma Paolo Bonolis: festa della mamma speciale per Sonia Bruganelli Spread the love Home " News " Paolo Bonolis " Paolo Bonolis: festa della mamma speciale per Sonia Bruganelli Sul suo seguitissimo profilo social Sonia Bruganelli ha pubblicato un inedito scatto insieme ai suoi figli. Per festeggiare la festa della mamma, ...

Chiara Appendino incinta: "Torino avrà un piccolo cittadino in più" Spread the love " Oggi è una festa della mamma un pò speciale. La famiglia cresce e tra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più, è un maschietto ": parole della sindaca di Torino , Chiara Appendino , che proprio nel ...

Festa della mamma, perché la festeggiamo oggi Vanity Fair Italia Impegnate nella lotta contro il coronavirus, sono volontarie e sono anche mamme Ma oggi è la festa della Mamma e non importa quale lavoro esse facciano, se siano naturali, adottive, in vita o no, la mamma rimarrà sempre la cosa più bella che un figlio possa avere, un dono di Dio ...

Festa della mamma, l'augurio della Polizia di Stato con un gran classico della canzone italiana 09 maggio, 15:37 Italia Festa della mamma, l'augurio della Polizia di Stato con un gran classico della canzone italiana. L'indimenticabile "Mamma" interpretato dal tenore Francesc ...

