Festa mamma: Bergamini, 'sostegno per non dover scegliere tra lavoro e famiglia' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Auguri mamme, simbolo di forza e sicurezza. Esempio di tenacia e perseveranza. Vi sosteniamo e vi difendiamo affinché non dobbiate più scegliere tra lavoro e famiglia. Il nostro Paese ha bisogno del vostro contributo determinante”. Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, di Forza Italia, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Auguri mamme, simbolo di forza e sicurezza. Esempio di tenacia e perseveranza. Vi sosteniamo e vi difendiamo affinché non dobbiate piùtra. Il nostro Paese ha bisogno del vostro contributo determinante”. Lo scrive su Twitter Deborah, di Forza Italia, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

