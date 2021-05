Festa della mamma | perché la festeggiamo oggi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 9 maggio 2021) Fino a qualche anno fa era sempre l’8 maggio, adesso invece è la seconda domenica di maggio quella in cui si festeggiano tutte le mamme. Il mondo cattolico sceglie il mese mariano di maggio per festeggiare, ma non per tutti è così. La festa della mamma è nata negli Usa, quella italiana viene da Bordighera negli anni Cinquanta.