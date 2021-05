Festa della mamma: il dramma dei figli chiusi nelle case famiglia (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Oggi a Largo del Foro Traiano (Fori Imperiali), dalle 16 alle 19 in occasione della Festa della mamma si ricordano anche le madri che sono state separate dai loro figli, allontanati e chiusi nelle case famiglia o in comunità. Sono migliaia quelle che, nel giorno della loro Festa, non riceveranno i lavoretti a forma di cuore realizzati dai loro bambini. O non potranno ascoltare la loro voce cristallina mentre recitano la poesia a loro dedicata. Niente Festa della mamma per decisione delle assistenti sociali, degli psicologi e dei giudici minorili. I quali, per il “supremo interesse del minore” hanno sentenziato di tenerli lontani dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Oggi a Largo del Foro Traiano (Fori Imperiali), dalle 16 alle 19 in occasionesi ricordano anche le madri che sono state separate dai loro, allontanati eo in comunità. Sono migliaia quelle che, nel giornoloro, non riceveranno i lavoretti a forma di cuore realizzati dai loro bambini. O non potranno ascoltare la loro voce cristallina mentre recitano la poesia a loro dedicata. Nienteper decisione delle assistenti sociali, degli psicologi e dei giudici minorili. I quali, per il “supremo interesse del minore” hanno sentenziato di tenerli lontani dalla ...

