Festa della mamma 2021: le frasi per i vostri auguri su WhatsApp (Di domenica 9 maggio 2021) Volete fare gli auguri per la Festa della mamma 2021 ma non vi vengono in mente delle belle parole ad effetto? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi da cui prendere spunto (o perché no, usare) per i vostri auguri su WhatsApp o sms. Eccole: Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci) Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo) Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico) Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore. Grazie ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Volete fare gliper lama non vi vengono in mente delle belle parole ad effetto? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcuneda cui prendere spunto (o perché no, usare) per isuo sms. Eccole: Esserenon è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci) Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo) Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico) Cara, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore. Grazie ...

