Ferrari futuro: si sta già lavorando per la nuova monoposto (Di domenica 9 maggio 2021) Il team Ferrari sta crescendo settimana dopo settimana dopo un inizio di stagione non molto promettente. Gli aggiornamenti stanno portando a migliorare prestazioni e la posizione in campionato. Certo sono timidi risvegli, ma se il buongiorno si vede dal mattino stanno percorrendo la strada giusta. La Ferrari pensa al futuro prossimo lavorando per la nuova monoposto che nella nuova stagione sarà molto competitiva. Quella voglia matta della F1 di avere piloti americani Ferrari futuro: Mekies spiega che cosa sta progettando il team A Maranello la massima priorità è tutta sul 2022. Laurent Mekies ha confermato che il progetto della monoposto che sarà ufficializzata nella prossima stagione assorbe praticamente ...

