Ferragni, l’ex diventerà papà. L’annuncio e il silenzio di Chiara: rapporti tesi (Di domenica 9 maggio 2021) L'ex fidanzato dell'influencer cremonese diventerà padre: Gabrielle Caunesil è incinta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 9 maggio 2021) L'ex fidanzato dell'influencer cremonesepadre: Gabrielle Caunesil è incinta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : “Una notizia magica”. La ‘scoperta’ più bella per l’ex di Chiara Ferragni: è lui stesso a farlo sapere a tutti -… - zazoomblog : Riccardo Pozzoli diventa papà l’annuncio dell’ex di Chiara Ferragni - #Riccardo #Pozzoli #diventa - andreastoolbox : Riccardo Pozzoli diventa papà, l'annuncio dell'ex di Chiara Ferragni - Lux97335459 : RT @ToniSonia: Contraddittorio sui gay nei forni per del Debbio Certo sarebbe stato più corretto se la Rai avesse accompagnato il comiziett… - ToniSonia : Contraddittorio sui gay nei forni per del Debbio Certo sarebbe stato più corretto se la Rai avesse accompagnato il… -