Ferragni, l’ex diventerà papà. L’annuncio e il silenzio di Chiara: rapporti tesi (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Pozzoli sarà presto padre. Sua moglie, Gabrielle Caunesil, è incinta. La coppia ha dato la lieta notizia nelle scorse ore, attraverso un annuncio sui social. Ma chi è Riccardo? Trattasi dell’ex fidanzato di Chiara Ferrgani nonché suo ex socio, oggi felice e sposato con la modella francese, la Caunesil, appunto. L’annuncio della dolce attesa è giunto tramite un post su Instagram in cui Riccardo e Gabrielle hanno mostrato l’ecografia che certifica la gravidanza della giovane transalpina. Non casuale nemmeno la data scelta per divulgare la dolce novella: la coppia infatti ha scelto il 9 maggio per dare la zuccherosa comunicazione, ossia il giorno dedicato alla festa della mamma. “Oggi è il suo giorno. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto il giorno della ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Pozzoli sarà presto padre. Sua moglie, Gabrielle Caunesil, è incinta. La coppia ha dato la lieta notizia nelle scorse ore, attraverso un annuncio sui social. Ma chi è Riccardo? Trattasi delfidanzato diFerrgani nonché suo ex socio, oggi felice e sposato con la modella francese, la Caunesil, appunto.della dolce attesa è giunto tramite un post su Instagram in cui Riccardo e Gabrielle hanno mostrato l’ecografia che certifica la gravidanza della giovane transalpina. Non casuale nemmeno la data scelta per divulgare la dolce novella: la coppia infatti ha scelto il 9 maggio per dare la zuccherosa comunicazione, ossia il giorno dedicato alla festa della mamma. “Oggi è il suo giorno. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto il giorno della ...

