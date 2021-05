Famiglia rientrata dall’India, ad ore la conferenza stampa del governatore della Toscana. (Di lunedì 10 maggio 2021) Pubblicità È in programma stamani mattina, domenica 9 maggio ore 12:30 nella Direzione dell’Azienda Careggi, Nuovo ingresso padiglione 2, secondo piano, in Largo Brambilla a Firenze, un punto stampa con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla nota vicenda della Famiglia rientrata la scorsa notte dall’India e sui relativi aspetti di interesse sanitario. (foto-copertina firenze.repubblica.it) L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Pubblicità È in programma stamani mattina, domenica 9 maggio ore 12:30 nella Direzione dell’Azienda Careggi, Nuovo ingresso padiglione 2, secondo piano, in Largo Brambilla a Firenze, un puntocon il PresidenteRegioneEugenio Giani sulla nota vicendala scorsa nottee sui relativi aspetti di interesse sanitario. (foto-copertina firenze.repubblica.it) L'articolo proviene da City Roma News.

