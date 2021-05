FAMIGLIA RENZI: I VIP PIU’ INDAGATI! Dopo i cognati per lo Scandalo Unicef chiesto Giudizio per Genitori e Sorella dell’ex premier (Di domenica 9 maggio 2021) Nelle immagini di copertina: in alto Matteo RENZI, sotto da sinistra, Laura Bovoli, Tiziano RENZI, Matilde RENZI con il marito Andrea Conticini, tutti indagati per reati penali in ambito finanziario di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Un ginepraio di inchieste, indagini, rinvii a Giudizio e condanne. Ormai per un sito proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 9 maggio 2021) Nelle immagini di copertina: in alto Matteo, sotto da sinistra, Laura Bovoli, Tiziano, Matildecon il marito Andrea Conticini, tutti indagati per reati penali in ambito finanziario di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Un ginepraio di inchieste, indagini, rinvii ae condanne. Ormai per un sito proviene da Database Italia.

