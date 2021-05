Fabio Volo distrugge Fedez: “Gli interessa solo stare al centro, fa anche la beneficenza con la telecamera” (video) (Di domenica 9 maggio 2021) Ironico, sferzante, ma anche un po’ disgustato. Il conduttore radiofonico e scrittore, Fabio Volo, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo“, si è scatenato contro Fedez, con il quale già da un po’ era in polemica. “Non amo le persone che vogliono stare a tutti i costi al centro, perfino il Primo Maggio invece di parlare di lavoro e delle vittime, come Luana, si è parlato solo di Fedez. Io l’avevo criticato già in altre due occasioni, come quando lanciava la frutta con la fidanzata buttando via del cibo… o quando faceva beneficenza con la telecamera. Nulla di personale, però, Fedez lo trovo perfino meno interessante del dibattito sulla piattaforma Rousseau…”. Ride, la Gruber, mentre ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 maggio 2021) Ironico, sferzante, maun po’ disgustato. Il conduttore radiofonico e scrittore,, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo“, si è scatenato contro, con il quale già da un po’ era in polemica. “Non amo le persone che voglionoa tutti i costi al, perfino il Primo Maggio invece di parlare di lavoro e delle vittime, come Luana, si è parlatodi. Io l’avevo criticato già in altre due occasioni, come quando lanciava la frutta con la fidanzata buttando via del cibo… o quando facevacon la. Nulla di personale, però,lo trovo perfino menonte del dibattito sulla piattaforma Rousseau…”. Ride, la Gruber, mentre ...

