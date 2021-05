F1 | Toto Wolff | “Pensavamo di raggiungere Verstappen all’ultimo giro | grande strategia”

(Di domenica 9 maggio 2021) La Mercedes può uscire decisamente confortata dall’appuntamento in Spagna, sede del quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato iberico la Stella a tre punte ha impresso il proprio marchio con il 98° sigillo in carriera del britannico Lewis Hamilton e il terzo posto del finlandese Valtteri Bottas. Alla fine della fiera, la W12 in gara si è rivelata vettura particolarmente performante, soprattutto con le gomme medie, e questo fattore ha fatto unadifferenza sulla scelta dellamigliore. Uno schema tattico adottato alla perfezione dalla scuderia di Brackley, supportata da un Hamilton chirurgico come al solito. “Quando si hanno oltre venti secondi di distacco è difficile pensare di poter vincere, ma i nostri strateghi hanno fatto un ottimo lavoro. Secondo quelle che erano le nostre previsioni, avremmo dovuto ...

... ma alla luce dell'impossibilità per Hamilton di passare il rivale nonostante gomme più fresche gli strateghi del team guidato dahanno optato per la seconda sosta 'gratis' replicando ...A Barcellona è andato in scena il catfight che non ci meritiamo, quello trae Nikita Mazepin, riuscito nell'impresa di farsi dare dell'idiota da metà schieramento nell'arco di quattro GP. Insuperabile di Diletta Colombo A vedere Nikita Mazepin , fierissimo nella ...La Mercedes può uscire decisamente confortata dall'appuntamento in Spagna, sede del quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato iberico la Stella a tre punte ha impresso il proprio marchio con ...Montmelò è il punto di riferimento per la prestazione. E oggi lo è stato per Hamilton, Mercedes e anche Ferrari ...