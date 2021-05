F1 | Spagna; Verstappen deluso | ' temevo ritorno di Hamilton'

(Di domenica 9 maggio 2021) E'e sconsolato dopo l'arrivo del gran premio didi F1, Max. L'olandese della Red Bull è scattato in testa al via, ha condotto una bellissima gara per molti giri, tenendo ...

Queste le pagelle del Gran Premio di, quarta prova del Mondiale 2021 di Formula 1 . Sul bel circuito di Montemeló, in Catalogna, ... Alle spalle del britannico, un bravissimo Maxe ...E' deluso e sconsolato dopo l'arrivo del gran premio didi F1, Max. L'olandese della Red Bull è scattato in testa al via, ha condotto una bellissima gara per molti giri, tenendo dietro Lewis Hamilton, ma a pochi km dal traguardo si è ...La Formula 1 ha un padrone, che risponde al nome di Lewis Hamilton, capace di vincere anche il GP di Spagna sul circuito del Montmeló, distanziando così Max Verstappen nella classifica generale. Una ...GP Spagna: la partenza e l'arrivo della gara a Barcellona. Fermarsi o non fermarsi? Poi ha spiegato che aveva anche pensato di rimanere in pista: "Non era la… Leggi ...