F1, la Red Bull ha sbagliato la strategia? Mercedes più scaltra, Hamilton vince (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna è stato più incerto ed emozionante del previsto. D'accordo, ha vinto Lewis Hamilton come da pronostico davanti a Max Verstappen, ma il britannico ha dovuto svenarsi per avere ragione dell'olandese. Dopo l'eccellente scatto di Super Max, Lewis si è trovato alle sue spalle, senza aver modo di sorpassarlo. Il trentaseienne inglese ha atteso il cambio gomme, con il passaggio a mescola media, per attaccare con decisione, ma ben presto si è reso conto che, nonostante il compound differente, la solfa era la stessa. A parità di gomma, sorpassare in pista era pressoché impossibile. Così in casa Mercedes si è deciso di andare all'attacco, richiamando Lewis ai box per montare un set fresco di medie. Con 23 secondi da recuperare in 23 giri, Hamilton ha martellato come un fabbro, obbligando Verstappen a tentare di arrivare ...

