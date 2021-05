F1, la reazione della Ferrari: vettura solida, Leclerc 4° in crescita (Di domenica 9 maggio 2021) Buona la quarta. Finalmente, nel corso del Gran Premio di Spagna, la Ferrari è riuscita a imporsi come terza forza in campo. Il 4° posto di Charles Leclerc e il 7° di Carlos Sainz valgono 18 punti alla Scuderia di Maranello, sei in più della McLaren che, per la prima volta in questo 2021, è risultata meno efficace rispetto alle Rosse. Si tratta di una dinamica sicuramente molto incoraggiante in vista del proseguo della stagione, perché certifica come la Scuderia di Maranello stia lavorando nella direzione giusta. In particolare, è una bella iniezione di fiducia dopo la doccia fredda di Portimao. D’accordo, non è ancora il momento di stappare lo champagne, però la quarta posizione del monegasco è stata legittima, senza l’aiuto di circostanze fortunate o di condizioni meteo particolari. Come diceva l’indimenticato Murray ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Buona la quarta. Finalmente, nel corso del Gran Premio di Spagna, laè riuscita a imporsi come terza forza in campo. Il 4° posto di Charlese il 7° di Carlos Sainz valgono 18 punti alla Scuderia di Maranello, sei in piùMcLaren che, per la prima volta in questo 2021, è risultata meno efficace rispetto alle Rosse. Si tratta di una dinamica sicuramente molto incoraggiante in vista del proseguostagione, perché certifica come la Scuderia di Maranello stia lavorando nella direzione giusta. In particolare, è una bella iniezione di fiducia dopo la doccia fredda di Portimao. D’accordo, non è ancora il momento di stappare lo champagne, però la quarta posizione del monegasco è stata legittima, senza l’aiuto di circostanze fortunate o di condizioni meteo particolari. Come diceva l’indimenticato Murray ...

