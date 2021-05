F1 GP Spagna 2021, Bottas: “Sono stati i dettagli a fare la differenza, almeno ho preso il podio” (Di domenica 9 maggio 2021) “La mia gara si è complicata perché Sono rimasto bloccato dietro a Leclerc compromettendo tutto il Gran Premio. Avevo un passo migliore fin dall’inizio, é un peccato ma almeno ho preso il podio. Avrei potuto fare una strategia diversa per cercare la vittoria? Oggi Sono stati i dettagli a fare la differenza, come la prima curva“. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas, 3° al traguardo del GP di Spagna con la Mercedes. “Stiamo facendo tanti punti ma senza fare gare perfette quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Monaco sarà una pista particolare e vediamo come andrà“, ha concluso il finlandese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) “La mia gara si è complicata perchérimasto bloccato dietro a Leclerc compromettendo tutto il Gran Premio. Avevo un passo migliore fin dall’inizio, é un peccato mahoil. Avrei potutouna strategia diversa per cercare la vittoria? Oggila, come la prima curva“. Lo ha dichiarato Valtteri, 3° al traguardo del GP dicon la Mercedes. “Stiamo facendo tanti punti ma senzagare perfette quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Monaco sarà una pista particolare e vediamo come andrà“, ha concluso il finlandese. SportFace.

