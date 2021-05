F1, Ferrari più forte della McLaren a Barcellona. La lotta per il 3° posto tra i costruttori è aperta (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ha regalato numerosi spunti numerici a livello generale. Com’è ben noto, infatti, Lewis Hamilton ha centrato la centesima pole position della sua carriera nella giornata di ieri, mentre oggi ha ritoccato il numero delle vittorie, giungendo a quota 98. Nello stesso tempo Max Verstappen ha disputato la sua gara numero 100 con la Red Bull ma, passando alla Ferrari, bisogna sottolineare come la scuderia di Maranello abbia dimezzato il suo distacco dalla Mercedes rispetto ad un anno fa. Nel torrido fine settimana di Ferragosto del 2020, infatti, la SF1000 aveva letteralmente annaspato nelle curve del Montmelò. In qualifica il gap era di circa 1.5 secondi dalla pole position, mentre in gara le due vetture vennero doppiate in scioltezza dai primi della classe. Una ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ha regalato numerosi spunti numerici a livello generale. Com’è ben noto, infatti, Lewis Hamilton ha centrato la centesima pole positionsua carriera nella giornata di ieri, mentre oggi ha ritoccato il numero delle vittorie, giungendo a quota 98. Nello stesso tempo Max Verstappen ha disputato la sua gara numero 100 con la Red Bull ma, passando alla, bisogna sottolineare come la scuderia di Maranello abbia dimezzato il suo distacco dalla Mercedes rispetto ad un anno fa. Nel torrido fine settimana di Ferragosto del 2020, infatti, la SF1000 aveva letteralmente annaspato nelle curve del Montmelò. In qualifica il gap era di circa 1.5 secondi dalla pole position, mentre in gara le due vetture vennero doppiate in scioltezza dai primiclasse. Una ...

