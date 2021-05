F1, dov’è cresciuta la Ferrari e perché è più competitiva? E il nuovo regolamento nel 2022… (Di domenica 9 maggio 2021) E’ una Ferrari che può uscire con il sorriso quella del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Dopo una prestazione sottotono in Portogallo, la Rossa ha trovato sul circuito del Montmeló (Spagna) le risposte che cercava. Il quarto posto del monegasco Charles Leclerc e il settimo dello spagnolo Carlos Sainz certificano che la SF21 sia uno step evolutivo importante rispetto alla disastrosa SF1000. L’anno passato, su questa pista, vi era stato una settima piazza con il tedesco Sebastian Vettel da doppiato, mentre Leclerc (ritiratosi per problemi elettrici in corsa) aveva ottenuto un nono posto nelle qualifiche a un secondo e mezzo dalla Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quest’anno, nel time-attack, il distacco è stato dimezzato da Charles (quarto), a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dal Cavallino Rampante. DOVE E’ cresciuta ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) E’ unache può uscire con il sorriso quella del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Dopo una prestazione sottotono in Portogallo, la Rossa ha trovato sul circuito del Montmeló (Spagna) le risposte che cercava. Il quarto posto del monegasco Charles Leclerc e il settimo dello spagnolo Carlos Sainz certificano che la SF21 sia uno step evolutivo importante rispetto alla disastrosa SF1000. L’anno passato, su questa pista, vi era stato una settima piazza con il tedesco Sebastian Vettel da doppiato, mentre Leclerc (ritiratosi per problemi elettrici in corsa) aveva ottenuto un nono posto nelle qualifiche a un secondo e mezzo dalla Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quest’anno, nel time-attack, il distacco è stato dimezzato da Charles (quarto), a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dal Cavallino Rampante. DOVE E’...

Advertising

ryuugusan : vi confesso che non oso guardare le mie foto da piccola perché ogni volta che le mostro la gente mi chiede dov'è fi… - urlucon : @knorrstar @LiviaFanfulli Se volete vi porto in pellegrinaggio a Mortara a vedere dov’è cresciuta. - arca1317 : RT @ilruttosovrano: Casellati ha fatto 124 voli di Stato in un anno e nemmeno un salto in Egitto a vedere dov'è nata e cresciuta Ruby, che… - calendegreche : RT @ilruttosovrano: Casellati ha fatto 124 voli di Stato in un anno e nemmeno un salto in Egitto a vedere dov'è nata e cresciuta Ruby, che… -

Ultime Notizie dalla rete : dov’è cresciuta Il frontman degli Ex Otago apre un locale e ai fornelli mette la mamma La Stampa