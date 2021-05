Esposito: ”Vittoria fondamentale per il Napoli contro lo Spezia” (Di domenica 9 maggio 2021) Esposito: “Osimhen, Zielinski e Demme straordinari contro lo Spezia al 90% il Napoli è in Champions” Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine.Com, per parlare del Napoli e della partita che la squadra azzurra ha giocato contro lo Spezia. Queste le sue parole: SU Spezia – Napoli “Vittoria fondamentale per il Napoli. Tre punti che mettono pressione alle inseguitrici. -ritiene Esposito – E’ un ulteriore passo verso la qualificazione Champions. Osimhen è stato straordinario. Ho visto anche un ottimo Zielinski, di sicuro avesse giocato cosi’ ... Leggi su retecalcio (Di domenica 9 maggio 2021): “Osimhen, Zielinski e Demme straordinariloal 90% ilè in Champions” Massimiliano, ex attaccante del, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista aMagazine.Com, per parlare dele della partita che la squadra azzurra ha giocatolo. Queste le sue parole: SUper il. Tre punti che mettono pressione alle inseguitrici. -ritiene– E’ un ulteriore passo verso la qualificazione Champions. Osimhen è stato straordinario. Ho visto anche un ottimo Zielinski, di sicuro avesse giocato cosi’ ...

Advertising

Enzovit : Esposito: ''Vittoria fondamentale per il Napoli contro lo Spezia'' - lucy_esposito : RT @ChiaraLove39: #PlayNew Provare qualcosa di nuovo è sempre una vittoria Sponsorizzato da Nike 1 · Di tendenza #razzocinese 4.079 Tweet 2… - lucy_esposito : RT @salutiawilli: 'Tutta l'azione non durò più di un secondo e mezzo. Per un istante Channis percepì un messaggio emotivo dalla mente del M… - carlotta_ia : @amici012 @assvrdo Si però la gara per la vittoria del circuito ballo ci fu alla semifinale Anche ad amici 15 quan… - FCLeRoi1 : È anche la prima vera vittoria del DS Esposito. Tonelli: 'Alberto un valore aggiunto per noi. De Paul lo ha voluto… -