Esonero Pirlo: tecnico della Juventus a rischio dopo il flop con il Milan (Di domenica 9 maggio 2021) Esonero Pirlo: il tecnico della Juventus è a forte rischio dopo la pesante sconfitta subita per mano del Milan. Le ultime La sconfitta per 3-0 subita contro il Milan potrebbe costare la panchina ad Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus è a forte rischio Esonero prima della fine della stagione. Sono in corso valutazioni all'interno della dirigenza bianconera. Le ultime tre giornate di campionato saranno fondamentali e la Juve non può più permettersi di sbagliare. Altrimenti, dovrà accontentarsi dell'Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

calcioparlando : Qui @SerieA: nei due posticipi della 35.esima giornata #JuventusMilan 0-3 (0-1) con probabile esonero del tecnico b… - VittorioJFC : RT @vbchannelhd: Le strade sono due: O leggo nel comunicato le dimissioni di Pirlo o l'esonero da parte della società. Non c'è altra via. #… - Professor_Kurtz : @Marco562017 Diciamocelo, la colpa è principalmente della dirigenza, dall'addio di Allegri non ne ha azzeccata una… - iconanews : Juventus-Milan 0-3! Pirlo sconfitto e a rischio esonero - leonida636 : @realvarriale @acmilan @juventusfc @Cristiano @Pirlo_official @UEFA Meritiamo di star fuori perché la società è più… -