Escalation a Gerusalemme | polizia in allerta sale la tensione

(Di domenica 9 maggio 2021)di tensioni aEst. Nella Città Vecchia occupata proseguono i disordini tra israeliani e palestinesi, divampati all’inizio del mese sacro del Ramadan. Laè in. Mentre una nuova ondata è attesa in prossimità del 54° anniversario dell’unificazione della Capitale rivendicata dallo Stato ebraico. Intanto, le forze di difesa israeliane hanno avvertito

L'ultimadi violenza arriva nella notte santa dell'Islam di Laylat al - Qadr , un giorno dopo che la polizia israeliana ha preso d'assalto la moschea Al - Aqsa di, azione nella ...ad_dyn Venerdì sera, il presidente Abbas ha ribadito che Israele è responsabile dell'e in un discorso televisivo ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ...Scontri a Gerusalemme est divampa la protesta palestinese per i possibili sfratti rivendicati dai coloni israeliani: ennesimo bagno di sangue.A Gerusalemme gli scontri tra polizia e palestinesi sono andati avanti fino a mezzanotte di venerdì, non solo nel quartiere di Sheikh Jarrah ma anche sulla spianata della moschea di al-Aqsa. E la prot ...