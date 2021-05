Ercolano: ricerca scopre «l’Ufficiale» di Plinio il Vecchio (Di domenica 9 maggio 2021) Una ricerca firmata dal direttore Francesco Sirano accende nuova luce sull'identità di una delle vittime ritrovate nel corso della prima campagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 maggio 2021) Unafirmata dal direttore Francesco Sirano accende nuova luce sull'identità di una delle vittime ritrovate nel corso della prima campagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano ricerca Ercolano, ritrovato l'ufficiale della flotta di Plinio morto per aiutare i fuggiaschi Ma le novità che emergono dalla ricerca, sottolinea Sirano, sono già una conferma di più dell'eccezionale interesse storico - archeologico di un'indagine sull'antica spiaggia di Ercolano. Da qui, ...

