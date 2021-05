Epic vs Apple | la mela morsicata attacca l' Epic Games Storeperché ci sono 25 giochi nella Top 20

Epic vs Apple: la mela morsicata attacca l'Epic Games Store...perché ci sono 25 giochi nella Top 20 (Di domenica 9 maggio 2021) La causa legale Apple vs Epic ha generato parecchio interesse fra i fan dei videogiochi: non tanto per l'eventuale esito dell'intera faccenda, ma per tutto ciò che è diventato di dominio pubblico durante le testimonianze in tribunale. Accordi commerciali segreti, giochi non ancora annunciati in arrivo, scambi di mail...questo e molto altro materiale è venuto alla luce, grazie all'accurata pignoleria degli avvocati di Apple ed Epic, i quali vogliono esaminare nel dettaglio tutto, ma proprio tutto quello che potrebbe favorire la propria causa. Una prova di grande professionalità ma, come nel caso che stiamo per raccontarvi, forse si esagera un po'. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) La causa legalevsha generato parecchio interesse fra i fan dei video: non tanto per l'eventuale esito dell'intera faccenda, ma per tutto ciò che è diventato di dominio pubblico durante le testimonianze in tribunale. Accordi commerciali segreti,non ancora annunciati in arrivo, scambi di mail...questo e molto altro materiale è venuto alla luce, grazie all'accurata pignoleria degli avvocati died, i quali vogliono esaminare nel dettaglio tutto, ma proprio tutto quello che potrebbe favorire la propria causa. Una prova di grande professionalità ma, come nel caso che stiamo per raccontarvi, forse si esagera un po'. Leggi altro...

