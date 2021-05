Emma Marrone, su Instagram la dedica d’amore fa pensare: “Trovate qualcuno che…” (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone, su Instagram la dedica d’amore: “Trovate qualcuno che…” momento di romanticismo inaspettato per la cantante. Emma Marrone, su Instagram la dedica d’amore fa pensare, momento di romanticismo per lei: “Trovate qualcuno che…“, c’è una persona speciale nella sua vita? La cantante sul suo profilo social ci tiene ad aggiornare i suoi fan riguardo Leggi su youmovies (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sula: “” momento di romanticismo inaspettato per la cantante., sulafa, momento di romanticismo per lei: ““, c’è una persona speciale nella sua vita? La cantante sul suo profilo social ci tiene ad aggiornare i suoi fan riguardo

Advertising

sarer27 : RT @artwkindness: Io direi di far partire una petizione per avere queen Emma Marrone alla finale perchè qui abbiamo bisogno di bless e bene… - _Sara10__ : RT @artwkindness: Io direi di far partire una petizione per avere queen Emma Marrone alla finale perchè qui abbiamo bisogno di bless e bene… - marcobrown55 : RT @artwkindness: Io direi di far partire una petizione per avere queen Emma Marrone alla finale perchè qui abbiamo bisogno di bless e bene… - nonsprofondimai : RT @artwkindness: Io direi di far partire una petizione per avere queen Emma Marrone alla finale perchè qui abbiamo bisogno di bless e bene… - fvmoealibi : RT @artwkindness: Io direi di far partire una petizione per avere queen Emma Marrone alla finale perchè qui abbiamo bisogno di bless e bene… -