Elon Musk | «Ho la sindrome di Asperger»

(Di domenica 9 maggio 2021) Elon Musk è la prima persona con la sindrome di Asperger a condurre il Saturday Night Live. O, almeno, è quello di cui lui è convinto. A dirlo è lo stesso CEO di Tesla nel monologo andato in onda sulla NBC l’8 maggio che lo ha portato per la prima volta a parlare dell’Asperger, sindrome di cui soffre anche Greta Thunberg. «È un onore condurre il Saturday Night Live. Sto facendo la storia stasera perché sono la prima persona con la sindrome di Asperger a condurre lo show. O, almeno, il primo ad ammetterlo» ha spiegato Musk dopo aver scherzato sul tono monocorde con il quale pronuncia i suoi discorsi ufficiali. https://twitter.com/nbcsnl/status/1391242333467947014

Advertising

PornoNoblogs : Che Elon Musk avesse gusti di merda e non ne capisse nulla di gran parte dei temi di cui parla era chiaro a tutti,… - 007Vincentxxx : Da Il Mattino Scie di luci nel cielo del Cilento: sono i satelliti di Elon Musk Leggi tutto su… - GiovannaSandr16 : RT @scenarieconomic: Elon Musk prende in giro DogECoin e questo precipita… La previsione era giusta -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

era l'attesissima stella del Saturday Night Live , e non ha di certo sfigurato. La caratura del personaggio e la curiosità su quello che sarebbe emerso durante lo show hanno portato l'hype a ...Tesla rimane saldamente al comando nel settore, ma i passi avanti da gigante compiuti dalle rivali, Volkswagen su tutte, minaccia la leadership mondiale della società guidata da. Anche sul ...Elon Musk non ha ancora messo piede sul pianeta rosso, ma non ha perso tempo e ha deciso di proclamarsi "Imperatore di Marte" prima degli eventi.Elon Musk è comparso nei panni di Wario, con Grimes ad interpretare la Principessa Peach, nella nuova puntata di Saturday Night Live.. Wario, Luigi, Peach e anche Waluigi sono stati protagonisti di ...