Elezioni Uk, trionfo dei Tory che espugnano le roccaforti Labour. Ma ora Johnson deve fare i conti con Galles e indipendentisti scozzesi (Di domenica 9 maggio 2021) Complicato dalle misure anti-Covid, lo scrutinio delle prime Elezioni post pandemia ha prolungato per tre giorni lo stillicidio delle maxi-amministrative britanniche da 48 milioni di votanti. Con Brexit e coronavirus a confondere la bussola politica, alla fine dal big bang elettorale di giovedì scorso sono usciti vincitori i conservatori che guadagnano 239 consiglieri in 58 comuni dell’Inghilterra a dispetto dei laburisti che invece ne perdono 301 in 44 dei 143 comuni in corsa. Dalla storica roccaforte di Hartlepool (vinta alle suppletive dopo 57 anni) a Southampton, da Sunderland a Newcastle e County Durham, che era sotto il controllo laburista dal 1925, la scioccante avanzata dei conservatori si è spinta fino a Londra, dove la forbice tra il super favorito sindaco uscente, Sadiq Khan, e l’avversario conservatore, Shaun Baily, è andata via via assottigliandosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Complicato dalle misure anti-Covid, lo scrutinio delle primepost pandemia ha prolungato per tre giorni lo stillicidio delle maxi-amministrative britanniche da 48 milioni di votanti. Con Brexit e coronavirus a confondere la bussola politica, alla fine dal big bang elettorale di giovedì scorso sono usciti vincitori i conservatori che guadagnano 239 consiglieri in 58 comuni dell’Inghilterra a dispetto dei laburisti che invece ne perdono 301 in 44 dei 143 comuni in corsa. Dalla storica roccaforte di Hartlepool (vinta alle suppletive dopo 57 anni) a Southampton, da Sunderland a Newcastle e County Durham, che era sotto il controllo laburista dal 1925, la scioccante avanzata dei conservatori si è spinta fino a Londra, dove la forbice tra il super favorito sindaco uscente, Sadiq Khan, e l’avversario conservatore, Shaun Baily, è andata via via assottigliandosi ...

