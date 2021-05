(Di domenica 9 maggio 2021)sidel Pd.: “Il M5s sostiene”.– Robertosidel Pd in vista delle prossime. L’ex ministro con un post sui social hato la sua intenzione di correre per il Campidoglio e per farlo ha bisogno di vincere la sfida interna al partito democratico. “Mi metto a disposizione di– si legge nel post – con umiltà e orgoglio. Partecipodel 20 giugno. Costruiamo insieme al futuro della ...

Advertising

borghi_claudio : @RositaSonnino @UmberHouse @FedericoBello94 @JolandaBivona @Red_Pill_80 @Vehnel @SirDistruggere Notare che partivam… - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: L'astuzia di @virginiaraggi e la debolezza di @GiuseppeConteIT : così è tramontata la candidatura a sindaco di Zingaretti L… - pensivin : RT @tempoweb: Elezioni solo quando conviene alla sinistra, l'ultimo schifo del Pd di Letta #elezioni #roma #enricoletta #pd #iltempoquotidi… - news_mondo_h24 : Elezioni a Roma, Conte conferma: “M5s con Virginia Raggi”. Gualtieri si candida alle primarie del Pd - GiufreMaurizio : Onesto che @PieroSansonetti riconosca le sue erronee previsioni sulle elezioni a #Roma, ma le conclusioni sono pegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

...Giuseppe Conte ha rotto il silenzio e si è espresso senza giri di parole in merito alle... ribadendo il totale appoggio al sindaco uscente in vista delle consultazioni di: " La appoggiamo ...Tutte le notizie sullecomunali diComunali Roma, caos Pd-M5s: Conte appoggia Raggi, Gualtieri si candida alle Primarie e Zingaretti rimane col cerino in mano. La corsa al Campidoglio ...Uno scenario che, se confermato, lascerebbe di stucco il Movimento 5 Stelle in Regione Lazio Grazie del sostegno a Giuseppe Conte, al Movimento 5 Stelle, a tutti coloro che si impegnano e si impegnera ...