Elenoire Casalegno | chi è | età | figlia | compagno

Elenoire Casalegno vanta un proficuo ed apprezzato passato da modella, e un successivo percorso da conduttrice televisiva non meno interessante, vero volto simbolo degli anni 90 italiani. Elenoire Casalegno, nata a Savona il 28 maggio 1976, vede la sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziare molto presto: a metà anni 90 si fa notare subito come modella, complice anche l'altezza di 183 cm, e poco dopo gli viene affidata la conduzione del programma Jammin fino al '97, anno in cui conduce assieme a Raimondo Vianello Pressing, conduce il Festivalbar nello stesso anno e successivamente a Scherzi a Parte ed esordisce come attrice nella serie S.P.Q.R. Decide successivamente di dedicarsi alla sua principale passione, la radio, pur continuando il suo percorso da conduttrice tutt'ora. Ha preso parte per due volte a video ...

