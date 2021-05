“Ecco come è morta”. Luana D’Orazio, l’autopsia fa luce sugli ultimi istanti della ragazza: “Una morte atroce” (Di domenica 9 maggio 2021) Si fa chiarezza sulla morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni inghiottita da un macchinario tessile lunedì 3 maggio in un’azienda di Montemurlo, in provincia di Prato. La ragazza sarebbe stata agganciata dai macchinari mentre si trovava di spalle all’orditoio e trascinata sotto il rullo. Per stabilire esattamente la posizione della ragazza mercoledì sarà visionato il video durante il quale i vigili del fuoco recuperano il corpo della vittima rimasto incastrato negli ingranaggi. Sarebbe morta sul colpo per gravissime fratture toracico-polmonari: questa è la causa della morte secondo le prime indiscrezioni che arrivano dall’autopsia che è stata eseguita all’ospedale di Pistoia. Ad effettuare ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Si fa chiarezza sulladi, l’operaia di 22 anni inghiottita da un macchinario tessile lunedì 3 maggio in un’azienda di Montemurlo, in provincia di Prato. Lasarebbe stata agganciata dai macchinari mentre si trovava di spalle all’orditoio e trascinata sotto il rullo. Per stabilire esattamente la posizionemercoledì sarà visionato il video durante il quale i vigili del fuoco recuperano il corpovittima rimasto incastrato negli ingranaggi. Sarebbesul colpo per gravissime fratture toracico-polmonari: questa è la causasecondo le prime indiscrezioni che arrivano dalche è stata eseguita all’ospedale di Pistoia. Ad effettuare ...

