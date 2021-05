È stato beatificato il magistrato siciliano Rosario Livatino (Di domenica 9 maggio 2021) Il magistrato Rosario Livatino è stato proclamato beato nella cattedrale di Agrigento, nell'anniversario della visita di Giovanni Paolo II alla città. Rosario Livatino è beato, il magistrato ucciso dalla mafia sarà commemorato il 29 ottobre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) Ilproclamato beato nella cattedrale di Agrigento, nell'anniversario della visita di Giovanni Paolo II alla città.è beato, ilucciso dalla mafia sarà commemorato il 29 ottobre su Notizie.it.

Advertising

marino29b : RT @007Vincentxxx: Il #GiudiceBambino #Livatino #Beatificato morto per mano dello stesso stato che lui difendeva diceva #Impastato la #Mafi… - Salepepe14 : RT @AngekoC: Oggi il Giudice Rosario Livatino viene Beatificato. Ucciso dalla mafia per i suoi ideali, dallo Stato italiano assente e per… - Danae0308 : RT @007Vincentxxx: Il #GiudiceBambino #Livatino #Beatificato morto per mano dello stesso stato che lui difendeva diceva #Impastato la #Mafi… - DarioPatruno1 : il 9 maggio sarà per me un giorno di speranza perché è stato beatificato Livatino. Anche il ritrovamento di Aldo M… - ALLERTACETRIOLI : RT @007Vincentxxx: Il #GiudiceBambino #Livatino #Beatificato morto per mano dello stesso stato che lui difendeva diceva #Impastato la #Mafi… -