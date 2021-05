È ora di trasformare la Giornata dell’Europa nella festa degli Europei (Di domenica 9 maggio 2021) “Non abbiamo fatto l’Europa e abbiamo avuto la guerra”. È con questo ricordo-monito che Robert Schuman il 9 maggio 1950 inaugurò l’avventura comunitaria. Settantuno anni dopo, ci sono ben tre motivi per celebrare l’anniversario di questa dichiarazione del ministro degli Affari Esteri francese, fatta appena cinque anni dopo la fine del conflitto mondiale e scelta, nel 1985, per celebrare la Giornata dell’Europa. In risposta alla pandemia, i Ventisette hanno lanciato il Next Generation Ue, che dovrà ridare slancio all’economia continentale e che apre, con la prospettiva di un debito comune, una nuova fase di concreta solidarietà tra i membri. Da oggi parte anche la Conferenza sul Futuro dell’Europa dove tutti i cittadini sono invitati a discutere e esprimere quali sono le loro attese verso l’Unione. Non sono pochi i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) “Non abbiamo fatto l’Europa e abbiamo avuto la guerra”. È con questo ricordo-monito che Robert Schuman il 9 maggio 1950 inaugurò l’avventura comunitaria. Settantuno anni dopo, ci sono ben tre motivi per celebrare l’anniversario di questa dichiarazione del ministroAffari Esteri francese, fatta appena cinque anni dopo la fine del conflitto mondiale e scelta, nel 1985, per celebrare la. In risposta alla pandemia, i Ventisette hanno lanciato il Next Generation Ue, che dovrà ridare slancio all’economia continentale e che apre, con la prospettiva di un debito comune, una nuova fase di concreta solidarietà tra i membri. Da oggi parte anche la Conferenza sul Futurodove tutti i cittadini sono invitati a discutere e esprimere quali sono le loro attese verso l’Unione. Non sono pochi i ...

