È caccia alla escort che a Milano ha accoltellato un ragazzo di 26 anni, tifoso dell'Inter (Di domenica 9 maggio 2021) Notte di sangue a Milano, dove un giovane che aveva preso parte alla festa scudetto dell'Inter, è stato accoltellato e quasi eviscerato da una donna Milano, dopo la festa scudetto dell’Inter un 26enne viene accoltellato da una escort su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) Notte di sangue a, dove un giovane che aveva preso partefesta scudetto, è statoe quasi eviscerato da una donna, dopo la festa scudettoun 26enne vieneda unasu Notizie.it.

Advertising

giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - enpaonlus : Caccia il cinghiale ma spara alla moglie: 64enne finisce in ospedale nel Cilento - Casamandrei : #RaiGiro #raiciclismo interessante... vedere Remco Evenepoel a caccia di Abbuoni.. vuol dire che ci tiene alla Generale !! - EnricoFarm : RT @nelloscavo: La caccia alle fonti dei giornalisti è una tentazione autoritaria. Se i giornalisti e le loro fonti non commettono illeciti… - nbtsviaggi : 2° Tappa??Giro d'Italia?????in Piemonte. Dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, riconosciuta come Patrimonio dell'Um… -