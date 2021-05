Dragon Ball Super | un nuovo film è previsto per il 2022 | il secondo per la serie – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 9 maggio 2021)avrà un, ovvero illungometraggio tratto dalla, con uscita prevista per il, scritto da Akira Toriyama..avrà unarrivare nelma ancora senza un periodo di uscita preciso al di là dell’anno in questione, considerando anche le incertezze ce comporta il momento storico in cui ci troviamo, ma si tratterebbe dunque dellungometraggio ufficiale tratto dallaanimata. Questo è praticamente tutto quello che sappiamo al momento, ma Akira Toriyama, autore di, ha ...

Super sta per tornare con un nuovo film che verrà rilasciato nel 2022 prima in Giappone e poi nel resto del mondo. La conferma ufficiale è arrivata poche ore fa direttamente dalla Toei ...Di recente vi avevamo già parlato dell'imminente apertura di un nuovo sito web ufficiale per il franchise di. Ebbene, da pochissimo quel sito è attivo e perfettamente agibile, come potete constatare voi stessi visitandolo a questo indirizzo . Come era stato già ipotizzato , l'apertura del nuovo ...Dragon Ball Super avrà un nuovo film, ovvero il secondo lungometraggio tratto dalla serie, con uscita prevista per il 2022, scritto da Akira Toriyama.. Dragon Ball Super avrà un nuovo film, previsto ...Il nuovo progetto sarà dunque il secondo film tratto dalla serie anime Dragon Ball Super e arriverà a 4 anni di distanza da quel Dragon Ball Super: Broly - Il Film che, nel 2018, si era rivelato un ..