Dragon Ball Super | Akira Toriyama sul nuovo film | Arriverà un personaggio inatteso

Super sta per tornare con un nuovo film che verrà rilasciato nel 2022 prima in Giappone e poi nel resto del mondo. La conferma ufficiale è arrivata poche ore fa direttamente dalla Toei ...Di recente vi avevamo già parlato dell'imminente apertura di un nuovo sito web ufficiale per il franchise di. Ebbene, da pochissimo quel sito è attivo e perfettamente agibile, come potete constatare voi stessi visitandolo a questo indirizzo . Come era stato già ipotizzato , l'apertura del nuovo ...L'annuncio è arrivato oggi, nel Goku Day: Dragon Ball Super Movie 2, ideato da Akira Toriyama, uscirà nel 2022. Vediamo cosa sappiamo finora.Akira Toriyama ha confermato la produzione di un nuovo film di Dragon Ball Super, annunciando l'arrivo di un personaggio inatteso nella storia. C'è ancora Akira Toriyama al lavoro sul nuovo film di Dr ...