Tensione e lancio di bottiglie durante il servizio anti assembramenti della polizia a Milano sabato sera. Alle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della Movida, Dopo il coprifuoco c'erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo coprifuoco Dopo il coprifuoco, lancio di bottiglie in zona Movida a Milano Tensione e lancio di bottiglie durante il servizio anti assembramenti della polizia a Milano sabato sera. Alle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della movida, dopo il coprifuoco c'erano circa 2mila persone, motivo per cui è stato necessario l'intervento della polizia. La stessa scena si era verificata anche venerdì ma tutti i presenti erano scappati all'...

Draghi pronto a riaprire ancora: come cambierà il coprifuoco Forte è la necessità di ripartire dopo oltre un anno di durissimi sacrifici. Ora, anche grazie all'... Prima fra tutte la modifica del coprifuoco , anche per rimettere in moto il settore del turismo, ...

Coprifuoco dopo le 22, D'Amato: "Si può fare ma solo a certe condizioni" RomaToday Coprifuoco, ristoranti, bar, palestre e wedding: cosa può cambiare a metà mese A metà mese infatti sarà possibile valutare gli effetti delle prime riaperture, a cominciare da quella delle scuole. 2' di lettura. Coprifuoco in pole, ma anche orari più lunghi per i ristoranti e ape ...

Baby gang scatenate a Napoli: accoltellato un ragazzino di 16 anni dopo il coprifuoco NAPOLI – Ancora sangue tra ragazzini, ancora coltelli e un ragazzino che rischia la vita per futili motivi. Un minorenne di 16 anni è stato ferito da un fendente al fianco a Napoli in via Arcoleo dopo ...

