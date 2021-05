Donnarumma, tifosi scatenati sui social: “Esce a farfalle” (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo un’uscita a vuoto durante il match contro la Juventus, i tifosi del Milan hanno espresso la loro rabbia verso Donnarumma Juventus e Milan stanno giocando un match fondamentale per entrambe le squadre per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 per i rossoneri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo un’uscita a vuoto durante il match contro la Juventus, idel Milan hanno espresso la loro rabbia versoJuventus e Milan stanno giocando un match fondamentale per entrambe le squadre per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 per i rossoneri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - AntoVitiello : #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo moment… - RompiballeI : @gumas75 Perché purtroppo alcuni nostri tifosi Milanisti sono lobotomizzati e seguono la massa per non restare escl… - serieAnews_com : ??? #Milan, la rabbia dei tifosi rossoneri per l'errore di #Donnarumma #JuventusMilan - calciotoday_it : ?? #JuveMilan, Gigio #Donnarumma finisce al centro delle critiche dei tifosi sui social ??Il motivo #SerieA -