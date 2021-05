Domenica In | Vanessa Incontrada tra maternità e il nuovo film “Ostaggi”

(Di domenica 9 maggio 2021) AIn,si è raccontata tra passato, presente e progetti futuri con la padrona di casa Mara Venier Impegnata sul set di “Fosche innocenti”, una nuova produzione cinematografica iniziata da due settimane tra Roma e Arezzo,è stata la prima ospite dellapomeriggio di Mara Venier. Oggi che è la festa della mamma, le prime battute tra la conduttrice e l’attrice sono state sull’essere madre e sulla voglia di: “Mai dire mai” ha dichiaratosulla possibilità di avere altri figli. L’attrice ha raccontato di non aver inseguito il mestiere dell’attore, ma che è accaduto progetto dopo progetto, una volta arrivata in Italia. Ha ammesso di sentire mancanza di casa e ...

Advertising

viviromatv : La 35^ puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 9 maggio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e cond… - RitaC70 : L'ho letto su Sorrisi: A “Domenica In” Vanessa Incontrada e Selvaggia Lucarelli - IlariaMacchi82 : “Domenica In”, gli ospiti: Vanessa Incontrada e Arisa - mon_crudelia : RT @Lucaga78: @Vanessa37939885 @mon_crudelia ????????... buona Domenica... Vanessa - Lucaga78 : @Vanessa37939885 @mon_crudelia ????????... buona Domenica... Vanessa -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Vanessa

(aggiornamento di Alessandro Nidi)INCONTRADA/ "Avere altri figli oltre a Isàl? Chissà, forse succederà"In, AstraZeneca e le dosi avanzate Capitolo AstraZeneca a 'In': ......9 maggio. La compagnia del cigno 2, le anticipazioni della quinta puntata I contorni della tragica morte del Maestro Kayà ( Mehmet Gunsur ) sono poco chiari e l'Ispettrice Modiano (...Vanessa Incontrada è stata ospite della puntata odierna di “Domenica In”. L’attrice e conduttrice ha parlato di suo figlio Isal: “La pandemia ci ha riavvicinato ancora di più”. E sul futuro: “Fare un ...Vanessa Incontrada ospite a Domenica in: l’attrice ha raccontato la sua esperienza con il figlio Isàl e non ha escluso la possibilità di altre gravidanze ...