Domenica In, Vanessa Incontrada punzecchiata da Mara Venier: “Mai dire mai” (Di domenica 9 maggio 2021) Mara Venier ha ospitato in studio a Domenica In Vanessa Incontrada. L’attrice è venuta per presentare il suo prossimo film ma la conduttrice l’ha stuzzicata su un altro argomento. Mara… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 9 maggio 2021)ha ospitato in studio aIn. L’attrice è venuta per presentare il suo prossimo film ma la conduttrice l’ha stuzzicata su un altro argomento.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

CorriereUmbria : Mara Venier, commozione a Domenica In per le parole di Vanessa Incontrada e Alessandro Haber: 'Con te come a casa'… - viviromatv : La 35^ puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 9 maggio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e cond… - RitaC70 : L'ho letto su Sorrisi: A “Domenica In” Vanessa Incontrada e Selvaggia Lucarelli - IlariaMacchi82 : “Domenica In”, gli ospiti: Vanessa Incontrada e Arisa - mon_crudelia : RT @Lucaga78: @Vanessa37939885 @mon_crudelia ????????... buona Domenica... Vanessa -