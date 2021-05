Domenica In, Vanessa Incontrada: “Altri figli? Mai dire mai” (Di domenica 9 maggio 2021) Mara Venier, come ogni Domenica pomeriggio, ha ospitato nel suo salotto Vanessa Incontrada, che ha parlato del suo rapporto con suo figlio e con sua madre. Un racconto toccante e ricco di emozioni, che ha regalato al pubblico di Domenica In un ritratto dell’attrice dolce e tenero. La Incontrada in questo momento è impegnata nelle riprese di Fosca Innocenti, una nuova fiction targata Mediaset che la vedrà vestire i panni di un Vice Questore a capo di una squadra tutta al femminile. “In questo momento sto girando a Roma e ad Arezzo, vicino a casa. Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano dalla mia abitazione e da mio figlio Isàl“, ha ammesso alla Venier. Del resto il figlio sta per compiere 13 anni, ed è in una ... Leggi su dilei (Di domenica 9 maggio 2021) Mara Venier, come ognipomeriggio, ha ospitato nel suo salotto, che ha parlato del suo rapporto con suoo e con sua madre. Un racconto toccante e ricco di emozioni, che ha regalato al pubblico diIn un ritratto dell’attrice dolce e tenero. Lain questo momento è impegnata nelle riprese di Fosca Innocenti, una nuova fiction targata Mediaset che la vedrà vestire i panni di un Vice Questore a capo di una squadra tutta al femminile. “In questo momento sto girando a Roma e ad Arezzo, vicino a casa. Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano dalla mia abitazione e da mioo Isàl“, ha ammesso alla Venier. Del resto ilo sta per compiere 13 anni, ed è in una ...

