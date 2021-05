Domenica In, Pierpaolo Sileri: “Anch’io vorrei buttare la mascherina ma bisogna resistere. Luoghi di villeggiatura? Si lavora sul poter fare i richiami anche lì” (Di domenica 9 maggio 2021) È Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, il primo ospite della puntata di Domenica In del 9 maggio. E Mara Venier gli chiede un punto, cosa dobbiamo aspettarci sulle riaperture? “Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali e i ristoranti la sera, anche al chiuso. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti. Ora si può, possiamo allargare le maglie, prima i numeri non lo permettevano. Eravamo nel pieno della terza ondata”. Parole caratterizzate da un certo ottimismo che tuttavia ribadiscono alcuni punti fondamentali: “Le regole bisogna continuare a rispettarle. Evitare assembramenti, tenere la mascherina. Non intendo al mare. anche io la vorrei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) È, sottosegretario alla salute, il primo ospite della puntata diIn del 9 maggio. E Mara Venier gli chiede un punto, cosa dobbiamo aspettarci sulle riaperture? “Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremoi locali e i ristoranti la sera,al chiuso. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti. Ora si può, possiamo allargare le maglie, prima i numeri non lo permettevano. Eravamo nel pieno della terza ondata”. Parole caratterizzate da un certo ottimismo che tuttavia ribadiscono alcuni punti fondamentali: “Le regolecontinuare a rispettarle. Evitare assembramenti, tenere la. Non intendo al mare.io la...

Advertising

ariannaLaM3 : Ovviamente ogni Domenica che sono meno attiva l'Universo regala queste storie e io le vedo dopo ore.. scusatemi ma… - FQMagazineit : Domenica In, Pierpaolo Sileri: “Anch’io vorrei buttare la mascherina ma bisogna resistere. Luoghi di villeggiatura?… - Mattoo018 : Il modo in cui invidio Pierpaolo per essersi svegliato di domenica mattina con una figa atomica al suo fianco.... I… - tempoweb : Sileri le canta ai rigoristi del governo. Come e quando possiamo riaprire #domenicain #sileri #speranza #coprifuoco… - andrea516188 : RT @Libero_official: 'Godiamoci il sole e la vita'. #Sileri a #DomenicaIn si sbilancia: 'Probabilmente anche il coprifuoco potrebbe essere… -