Domenica In | Kabir Bedi | ' In India situazione drammatica | felice di aver fatto la seconda dose di vaccino'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Kabir

leggo.it

Covid in India , aIn arriva un messaggio accorato daBedi . Il celebre attore indiano parla dei numeri drammatici del contagio nel suo paese, ma lancia anche un messaggio di speranza. Leggi anche > 'Qui ...In si parla di Covid e vaccini e in collegamento con lo studio di Mara Venier c'è anche ... Leggi anche > Dopo aver ascoltato il video - messaggio diBedi, che in India ha ricevuto il ...Covid in India, a Domenica In arriva un messaggio accorato da Kabir Bedi. Il celebre attore indiano parla dei numeri drammatici del contagio nel suo paese, ma lancia anche un messaggio ...A Domenica In si parla di Covid e vaccini e in collegamento con lo studio di Mara Venier c'è anche Giovanna Botteri. La giornalista, inviata Rai ...