DIRETTA Giro d’Italia | Stupinigi-Novara LIVE | Vincenzo Albanese conquista la maglia blu

(Di domenica 9 maggio 2021) LA CLASSIFICA GENERALE DEL2021: FILIPPO GANNAROSA 15.32 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.29 80 chilometri all'arrivo. 15.26 Senza problemi domina lo sprint: il corridore della Eolo-Kometa sarà la primaAzzurra di questo. 15.24 Sarà battaglia tra Marengo, Tagliani e: tutto pronto per la volata. 15.23 Si assegna dunque la primaAzzurra e sarà italiana. 15.21 I corridori stanno per affrontare il GPM di quarta categoria di Montechiaro d'Asti: 1,7 chilometri al 5,6%. 15.18 Media della corsa molto bassa: 38,200 km/h nelle prime due ...