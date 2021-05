DIRETTA Giro d’Italia | Stupinigi-Novara LIVE | un problema meccanico costringe Albanese ad alzare bandiera bianca

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.50 Ricordiamo che davanti ci sono Tagliani (Androni) e Marengo (Bardiani). 15.47 Il vantaggio dei primi è tornato sopra i due minuti. 15.44 Il gruppo, per ora, prosegue ad andatura tranquillo. 15.41 Siamo entrati negli ultimi settanta chilometri.si è staccato dagli altri fuggitivi a causa di un. 15.38 Al comando sempre Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo(EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). 15.35 1’35” il vantaggio dei tra battistrada. 15.32 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal ...

