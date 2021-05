DIRETTA Giro d’Italia | Stupinigi-Novara LIVE | tra poco la volata | Viviani e Nizzolo ci provano!

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 17.14 Ultimi 4000 metri, la distanza dell’inseguimento individuale su pista. 17.14 Ed ecco la Bora-hansgrohe di Peter Sagan! 17.13 Movistar e Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo. 17.12 Sta risalendo posizioni Elia. 17.12 CINQUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 17.11 Ancora ben nascosto Elia, scortato da Simone Consonni. Saranno loro due a rappresentare l’Italia nella madison alle Olimpiadi di Tokyo? 17.10 Ganna si fa vedere ancora nelle prime posizioni. La Ineos-Grenadiers vuole tenere davanti Bernal ed evitare il minimo pericolo per il colombiano. 17.09 8 km al traguardo, ormai laè davvero vicina. Non vi erano dubbi che la frazione ...

D'ITALIA 2021: MENO 30 KM! Meno di trenta km al traguardo finale di Novara per la diretta del Giro d'Italia 2021 per la seconda tappa e al momento è gran attività in strada, con il gruppo ...