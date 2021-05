DIRETTA Giro d’Italia, Stupinigi-Novara LIVE: 15 chilometri alla meta, gruppo lanciato verso lo sprint (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 17.02 Mancano 15 chilometri alla meta. 17.00 Lavora anche la Jumbo-Visma per Dylan Groenewegen. 16.58 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri. 16.56 Lavorano Bora e Alpecin, ora, in testa al gruppo. 16.54 Evenepoel ha guadagnato due secondi al traguardo volante. Terzo Moscon. 16.52 Ganna vince lo sprint per gli abbuoni al traguardo volante. 16.49 Il gruppo sta per riprendere i fuggitivi. 16.46 Restano appena 20? di margine ai fuggitivi. 16.44 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi. 16.41 Il gruppo, chiaramente, potrebbe andare a ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 17.02 Mancano 15. 17.00 Lavora anche la Jumbo-Visma per Dylan Groenewegen. 16.58 Siamo entrati negli ultimi 20. 16.56 Lavorano Bora e Alpecin, ora, in testa al. 16.54 Evenepoel ha guadagnato due secondi al traguardo volante. Terzo Moscon. 16.52 Ganna vince loper gli abbuoni al traguardo volante. 16.49 Ilsta per riprendere i fuggitivi. 16.46 Restano appena 20? di margine ai fuggitivi. 16.44 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi. 16.41 Il, chiaramente, potrebbe andare a ...

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - tuttobiciweb_it : Manca meno di un'ora all'arrivo della 2a tappa del #Giro 2021. In fuga sono rimasti @umbertomarengo… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia Stupinigi-Novara LIVE: un problema meccanico costringe Albanese ad alzare bandiera bianca -… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Marengo e Tagliani in testa a 60 chilometri dal traguardo - #d’It… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? Hamilton cambia strategia (giro 45/66) ? Leclerc perde una posizione Il LIVE ? -