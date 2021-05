DIRETTA Giro d’Italia | Stupinigi-Novara LIVE | 1’15” di vantaggio per Marengo e Tagliani sul gruppo

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.08 Il, per ora, non ha intenzione di premere il piede sull’acceleratore. 16.05 Umberto(Bardiani) e Filippo(Androni) sono i due fuggitivi. 16.02 I battistrada conservano” sul. 15.59 Stiamo per entrare negli ultimi 60 chilometri. 15.56 Scende a 1’46” ildei battistrada. 15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al. 15.50 Ricordiamo che davanti ci sono(Androni) e(Bardiani). 15.47 Ildei primi è tornato sopra i due minuti. 15.44 Il ...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

... con strada libera davanti a sé Valtteri Bottas ha abbassato sensibilmente i suoi tempi sul... di Stefano Belli}Formula 1/ Qualifiche live: Hamilton arriva a 100 pole position! (Gp Spagna) ...Se noi dobbiamo continuare a viaggiare e andare in, in questo momento dobbiamo aiutare l'India ... (aggiornamento di Alessandro Nidi) Domenica In,puntata 9 maggio: in studio Pierpaolo ...lei si gira e calcia di poco fuori. AGGIORNAMENTO - Le formazioni sono in campo, tutto pronto al Fersini per il fischio d'inizio. Buon pomeriggio amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Tommaso ...LAP 40/66 – Secondo pit stop per Vettel. Pochi sorpassi in questa fase di gara. LAP 36/66 – Giro veloce personale per Bottas, che blinda il terzo posto. Hamilton non riesce a sorpassare Verstappen per ...