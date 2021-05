DIRETTA F1 | GP Spagna LIVE | risultato e ordine d’arrivo Hamilton vince | 4° Leclerc | 7° Sainz

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Verstappen ci ha provato in tutti i modi. Ha superatoin partenza, è rimasto a lungo in testa. Il cambio di strategia della Mercedes ha sparigliato le carte.si è fermato una seconda volta a cambiare le gomme, a quel punto l’olandese ha tentato di arrivare sino in fondo con una sola sosta. Le gomme più fresche hanno consentito al britannico di guadagnare tra 1?5 e 2? a tornata, sino all’inevitabile sorpasso al 60° giro. Sul passo, ad ogni modo, la Mercedes aveva qualcosa in più della Red Bull, era lampante. 16.39 L’del GP didi F1. 1 LewisMercedes 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +15.841 2 3 Valtteri BOTTAS Mercedes +26.610 24 Charles ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna: la diretta live da Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale 66/66 giri #Gara #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale 66/66 giri #Gara #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Spagna

"Comeconseguenza abbiamo registrato un aumento del fatturato del 50% e un aumento dell'... "I Paesi in cui possiamo vantare un maggior numero di utenti sono anche Usa, Francia,e ...BURGOS PINAR KARSIYAKA: L'ALBO D'ORO Verso ladi Burgos Pinar Karsiyaka , finale della Champions League di basket, ricordiamo che questa ...curiosamente con una finale trae ...Lewis Hamilton va a caccia della terza vittoria stagionale per tentare l'allungo nel mondiale, con Max Verstappen e Valtteri Bottas determinati ad impedirglielo. Invece la Ferrari vuole confermarsi an ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Lewis Hamilton vince il GP di Spagna 2021 di F1. 98° successo in carriera per il britannico. 66° giro/66 Ultimo giro, Lewis Hamilton implacabile. 65° gi ...